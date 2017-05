L@s que hacemos esto:

Hola a tod@s… estamos de cumpleaños…

¡14 años ya! El tópico recurrente: “cómo pasa el tiempo” y “cuánto cuesta que cambien las cosas”, objetivo con el que esta minúscula web fue creada para protestar, criticar, levantar, construir. Buscamos hechos y opiniones en movimiento, no adhesiones… y no nos conformamos.

LoQueSomos, información rebelde

¡Resistimos! Y a veces el hecho de resistir ya es una victoria, aunque para nada y nunca nos conformaremos con eso. Nacimos en 2003, con ilusión y ganas de aprender y en ello seguimos (si haces clic aquí veras algo de nuestros inicios)

LoQueSomos, hogar y altavoz de disidencias

“Defendemos la libertad de expresión y comunicación, que sólo se conquista y se merece expresándose y comunicando con libertad e independencia. Cualquier otra cosa es publicidad”

Nosotr@s repudiamos la publicidad o cualquier patrocinio por la amenaza cierta que supone a la propia independencia. La sostenibilidad de este proyecto se basa exclusivamente en la participación y en las aportaciones voluntarias de quienes lo comparten.

LoQueSomos, reflexiones, utopías no ilusorias

“Sabemos por dónde navegamos. Internet es un mare magnum de miles de publicaciones donde está lo más rancio de la sociedad, pero también sigue siendo una ventana al mundo desde la que expresar y alentar, repetimos, disidencias y reflexiones”

Sin saber a dónde llegaríamos, hasta aquí hemos llegado. Nacidos como proyecto tambaleante, nos hemos consolidado. Con la misma voluntad de cambiar las cosas que secuestran la libertad… Queda mucho, muchísimo, pero ahí seguimos.

A l@s que nos pedís más os decimos ¡ya nos gustaría! ¡Lo intentamos¡ Pero no somos un medio profesional, somos un medio militante, un proyecto colectivo que abarca y llega hasta donde puede: horas voluntarias de trabajo, maquetaciones, correcciones, redacciones… No pretendemos ser el granero entero, pero sí que no falte el grano que nos corresponde trabajar y poner.

LoQueSomos, comunicación libre y sin ortodoxias

No somos meros espectadores distantes de lo que pasa a nuestro alrededor. Quisimos ser y somos parte activa del movimiento social, una herramienta útil al mismo movimiento desde hace catorce años, en la Web y fuera de ella.

Gracias por leernos, seguirnos y, sobre todo, por difundirnos. Sois nuestra voz. Cada vez que publicáis una nota de LoQueSomos en una red social o la reenviáis por mail, la difundís, copiáis… estáis contribuyendo a dar vida a este proyecto.

Información, opinión, debate desde la pantalla… y a luchar en la calle, que es donde nos unimos, conocemos, caminamos.

¡Ahí nos vemos y nos seguiremos viendo!

@LQSomos

