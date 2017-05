Pablo Mayoral Rueda.* LQSomos. Mayo 2017

Ha muerto Enrique Aguilar otro luchador antifranquista, catedrático de la Universidad de Córdoba. Ha muerto , como tantos otros, sin ver a sus torturadores y carceleros ante la Justicia.

Enrique Aguilar era Catedrático de Fisiología en la Universidad de Córdoba, fue director del Departamento de Fisiología y del de Biología Celular, fisiología e Inmunología de esta misma Universidad.

Publicó más de 135 artículos en diversas revistas internacionales. Era coeditor de varios libros de texto para grado y posgrado. En 1992 obtuvo la Medalla de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición a ”la mejor trayectoria profesional”.

Sin lugar a dudas su trayectoria humana y profesional le hacen merecedor de nuestro más sentido y profundo reconocimiento y cariño. Pero es que además Enrique fue uno de aquellos que no dejaron ni un solo día de luchar contra la Dictadura Franquista, y una de las personas que pagaron bastante cara su osadía.

Según afirmó, con 17 años, siendo estudiante preuniversitario, participó activamente en 1963 en las manifestaciones que se realizaron en Madrid, para intentar impedir el fusilamiento del militante comunista Julián Grimau. Posteriormente, se organizo en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española) y en el Partido Comunista de España (marxista-leninista) y el FRAP. Enrique era el responsable de propaganda de la zona centro de dichas organizaciones.

En Mayo de 1973 fue detenido junto a cientos de militantes tras las manifestaciones del Primero de Mayo de aquel año. Enrique, por ser dirigente de estas organizaciones, fue sometido a salvajes torturas por parte de la Brigada Político Social, torturas directamente ejecutadas y dirigidas por Antonio González Pacheco alias “Billy el niño”, el tristemente célebre torturador de la Dictadura Franquista.

Según sus propias palabras “las horas más duras de mi vida son las que transcurren entre las 4 de la tarde del día 14 de mayo de 1973 y las 9 de la mañana del día siguiente. Son casi 16 horas de palizas sin parar que me llevaron a estar ingresado en la enfermería de la cárcel de Carabanchel durante 82 días”. Y para que nos hagamos una idea clara de lo que eran los interrogatorios de la policía en aquellos tiempo sigue relatando Enrique “Por las palizas me dejaron de funcionar los riñones y me llevaron a la enfermería de la DGS, donde una médica, tan mala persona y patológica como “Billy el niño”, que no me dejó sentarme en el sitio de reconocimiento y se negó a reconocerme, me dijo que si algo me pasaba, tal era mi deplorable estado, era solo culpa mía.”

Enrique Aguilar fue uno de los primeros en participar en La Comuna y uno de los cientos de querellantes contra los responsables de la Dictadura Franquista en la Querella Argentina. Enrique era uno de los principales testigos de cargo contra Antonio González Pacheco, el torturador de la Brigada Político Social. Contra él, la jueza argentina María Servini dictó orden de extradición y el Gobierno del PP por dos veces impidió que dicho torturador fuera sometido a la Justicia Internacional contra los crímenes de Lesa Humanidad de la Dictadura.

Enrique participó en numerosos actos que La Comuna realizó de apoyo a la Querella Argentina, y guardamos en la memoria sus escalofriantes relatos de las torturas que sufrió y la entereza con la que seguía luchando para acabar con la impunidad del franquismo. En la actualidad estaba trabajando con otros compañeros en la presentación de una Querella en España contra el citado torturador Antonio González Pacheco.

Para acabar quiero recordar unas palabras suyas dichas en una entrevista en Cordópolis “La cárcel es una experiencia muy dura, pero me dio la posibilidad de haber compartido tres años de celdas y patio con personas con muchísimo coraje y que dejaron lo mejor de sí mismos en la batalla contra la Dictadura Franquista”.

* Militante antifranquista, Condenado en los procesos del 27 de septiembre de 1975. Miembro de La Comuna, Presxs del Franquismo

