Iñaki Alrui*. LQSomos. Marzo

“…Yo he escrito Intxaurrondo. La sombra del nogal, para decirles eso mismo: nosotros seguimos adelante, mientras vosotros os quedáis ahí, tan pequeños, cada vez más pequeños, en el espejo retrovisor de nuestra vida…”

No recuerdo exactamente cuándo le conocí… ahora mismo me fluyen tantas cosas que mezcladas con la rabia, me provocan más caos que control.

¡Ha fallecido Ion! decía un escueto mensaje de Manolo, que te dejaba helado.

Estaba mal, pero todo pasaba por los achaques que van saliendo con los años, puestas a punto, revisiones. No pudo estar en la presentación de Euskal Memoria, en la Casa del Barrio, el pasado 26 de febrero, porque justo la noche antes ingresaba en urgencias porque se sentía molesto, cansado. Y ahí empezó todo. Volvió a casa y se sentía ya más animado. Intercambiamos guasap en los grupos habituales y como siempre se mostraba combativo, positivo.

Pero si, ha fallecido hace un rato, y yo quiero decir algo, no sé muy bien el qué, pero tengo imperiosa necesidad de decirle un adiós.

Nació en Errenteria, Orereta en 1964. Hizo Bellas Artes en Donosti. Comenzó como dibujante, escenógrafo, colaborando en el diario Egin, en numerosos organismos populares de Euskal Herria -para los que realizo dibujos, carteles y murales- y en los grupos de teatro Orain, Kububitxo y Titiriteros de Sebastopol. Colaboró como guionista y dibujante en las revistas El Víbora, Ipubeltz, TMO, Aizu!, Kaxkagorri, El Jueves, Punto y Hora, y en varios libros de la editorial Elkar.

A partir de 1990 trabaja como director de arte para películas de cine y televisión ( Todo es mentira, Éxtasis, La vida de nadie, Zeru horiek, Rincones del paraíso, Pídele cuentas al rey, Platillos volantes, Marujas asesinas, Locos por el sexo, Sukalde Kantuak, La soledad, Tiro en la cabeza, Entrelobos, Summertime …).

Junto a Carlos Pérez Merinero escribió el guión de Cuando todo esta en orden.

Dirigió los cortometrajes La guitarra invisible, Arturo hijo y El esqueleto de Bergamín.

Colaborador y parte de El Garaje Ediciones, donde publicó Parole, Parole e Intxaurrondo. La sombra del nogal. Además, ilustró y prologó varios libros.

Ha muerto, sí, hace un rato… polifacético, incombustible, irónico, positivo ¡joder que putada!

Ahora quedan las conversaciones pendientes, porque con Ion gustaba hablar, era mutuo, era un conversador receptivo y un gran contador de historias. Cuando presentamos el libro de Mariano “La caza de brujas. Censura y persecución contra el rock vasco” me quedé impresionado, como tantas otras veces, por la cantidad de grupos que conocía, que yo ni los había oído… de conciertos, de anécdotas… Sabía tantas cosas… pero lo mejor siempre fue lo bien que las contaba, palabras ilustrativas, no solo las dibujaba, sino que ilustraba el lenguaje en su práctica…

Ahora queda guardar los recuerdos, para que no se dispersen, para que se mantengan vivos.

El pasado 13 de marzo, nos contaba unas pruebas médicas que le tenían que hacer y todos le dábamos ánimos, su respuesta hoy queda grabada con más fuerza, si cabe:

“Abrazos. No sabéis cómo os echo de menos”

Ahora somos nosotros los que ya te echamos, y mucho, de menos.

Nos reuniremos Ion, y pensaremos en hacerte algo, porque tenemos muchas cosas que decirte, que compartir, y cada vez que miremos por el espejo retrovisor de nuestra vida te veremos… pero grande, inmenso… Agur Ion.

Sit tibi terra levis

Ion Arretxe en LoQueSomos



Más artículos del autor

* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos

En Twitter: @IkaiAlo