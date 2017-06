Redacción*. LQSomos. Junio 2017

Veinte años de solidaridades y compromisos del Hatortxu Rock… miles de kilómetros para estar al lado del ser querido, pizcas de calor humano para los/as condenados/as, presos, presas, condena añadida a familiares, amigos, seres queridos, castigo impuesto por un estado que sigue imponiendo la dispersión, prisiones a cientos, miles de kilómetros de donde están los tuyos.

Presos, presas gravemente enferm@s consumiéndose detrás de las rejas, cadenas perpetuas encubiertas en penas cumplidas ¿Legalizamos la brutalidad? o ¿seguimos proclamando los Derechos Humanos? ¿De que lado estas? ¡Civilización o barbarie!

No podemos mirar para otro lado, es tiempo de solidaridad, de diálogos, de acuerdos, es tiempo de Paz, si o si.

Reproducimos el “Manifiesto” recibido desde la organización de este vigésimo festival solidario, recordamos la frase de Emma Goldman: “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”… Hatortxu Rock, tiene música, baile y lo más bonito: “la Solidaridad” herramienta de los humildes y ternura de los pueblos ¡Vamos!

Manifiesto:

Ya han pasado 28 años desde que los estados francés y español pusieron en marcha la dispersión de los presos políticos vascos. 18 años y 20 ediciones desde que creamos el festival solidario Hatortxu Rock para hacer frente a los gastos que provoca la dispersión. Con la solidaridad económica como objetivo, Hatortxu Rock nació en defensa de los derechos de las presas políticas vascas, refugiadas y deportadas.

18 años y 20 ediciones después, aquellas razones y motivos, por desgracia, siguen vigentes. Son casi 340 las presas políticas vascas que todavía, hoy en día, siguen dispersadas en las prisiones de los estados, con el riesgo vital y sangría económica que ello supone para familiares.

Es el año 2017 y ya es hora de superar las consecuencias que el conflicto armado ha causado en Euskal Herria. Si se le quiere encontrar una solución al conflicto todas las represaliadas deben estar en casa, libres y vivas. ¡Ya vale! Debemos acabar con los kilómetros de venganza. Y ya no podemos limitar la rabia a la reivindicación. Debemos solucionar esto ya, debemos acabar ya con el sufrimiento de cientos o de miles de personas.

1.000 kilómetros son muchos, pero 50 también son demasiado. Las necesitamos en casa. Las debemos traer a casa. Tan solo cuando todas estén en casa este pueblo

podrá avanzar.

Por eso, Hatortxu Rock del 27 al 30 de julio, por eso el mayor festival solidario que ha conocido este pueblo. Estamos hartas y no estamos dispuestas a que esta situación se alargue en el tiempo. Necesitamos las fuerzas de todas. Por ello llamamos tanto a la sociedad de Euskal Herria como a la solidaridad internacionalista a exigir una solución y ser partícipe de Hatortxu Rock 20.

En este sentido, invitamos a todos los partidos políticos, sindicatos, colectivos y agentes sociales, así como a toda la ciudadanía a participar el 30 de julio en el ACTO NACIONAL que tendrá lugar en Lakuntza.

NAHIKOA DA… ETXERA!!

* Hatortxu Rock | HTXROCK

