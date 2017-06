Carmen Martínez Brugera*. LQSomos. Marzo 2017

A propósito de…

Los días 24 y 25 de febrero pasado se han celebrado en Madrid, organizadas por la Fundación Salvador Seguí, un Congreso con el atractivo título de “Las Otras Protagonistas de la Transición”.

A lo largo de toda la jornada en, tres mesas simultáneas, se ha debatido sobre los distintos temas propuestos: Mesa de archivos, significado y trascendencia de las huelgas, modelos de organización, luchas campesinas en Andalucía, la aportación feminista en las luchas ciudadanas y en la sexualidad, lucha por la amnistía, evolución y experiencias de la izquierda radical, la vía armada, nuevos movimientos sociales, el movimiento libertario, alternativas sindicales, la izquierda radical como impulsora del cambio político y la lucha actual contra la impunidad, entre otras ponencias.

Como no era posible asistir a todas las mesas voy a hacer una breve reseña de las ponencias que me han parecido más interesantes.

En la mesa de archivos, los ponentes debatieron la oportunidad de reunir en un solo repositorio toda la documentación recogida por las diferentes organizaciones presentes: la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Salvador Seguí, el archivo de la Unión de marxistas leninistas, el archivo de la LCR, el archivo del PCE(ml) y FRAP, los fondos de la Red de Archivos Históricos de CC.OO, así como las colecciones recogidas por particulares, como la de Manuel Gálvez, denominado Archivo Tiempos de Lucha y Esperanza. A modo de conclusión se estableció la dificultad de llevar a cabo este deseo expresado por algunos de los asistentes de reunir estos fondos, aunque se apuntó que, a corto plazo, se podría volcar en una página web los enlaces de todos ellos para facilitar el trabajo de los investigadores.

En la mesa Cultura Y Feminismo se debatió ampliamente el rol de la mujer en las organizaciones de izquierdas, haciendo especial hincapié en el movimiento libertario, el papel pionero de Las Mujeres Libres durante la guerra y la organización Mujeres Libertarias ya en la transición. A destacar la intervención de la profesora norteamericana de ciencias políticas, Martha Ackelsberg, especialista en Mujeres Libres y su papel en el movimiento libertario.

Especialmente emotiva fue la mesa La Experiencia Militante: Experiencias y Trayectorias. En ella antiguos militantes contaron su paso por las distintas organizaciones de la izquierda radical y su frustración ante los resultados electorales de 1977. A pesar de ello todos manifestaron su satisfacción por haber colaborado en la lucha antifranquista. Uno de los ponentes más jóvenes, Mariano Muniesa, relató su participación en la Transición como objetor de conciencia y explicó la importancia de la participación de estos activistas de izquierdas en los movimientos contra la OTAN, por el feminismo, a favor del aborto y más recientemente en la lucha contra los desahucios, contra la brutalidad policial, en las Mareas, en pro de la ayuda a los refugiados, etc. La experiencia de estos antiguos militantes, radicales, según algunos, puestos al servicio de nuevas formas de lucha, han contribuido sin duda, a ir un poco más allá de lo que son simples reivindicaciones económicas.

También ha tenido una gran importancia por la calidad de los ponentes y por la gran asistencia del público y su activa participación la mesa de La Vía Armada. Se debatió el incremento de la represión policial a medida que la vida del dictador llegaba a su fin, cómo aquella se hizo más selectiva, permisiva con los partidarios de la reconciliación y mas brutal con los partidarios de la ruptura. Las diferentes concepciones de la violencia entre las organizaciones que la practicaron: ETA y FRAP; la participación de la mujer en los comandos y en la dirección de dichas organizaciones, etc.

En la mesa de La Lucha Contra La Impunidad las ponencias versaron sobre el terrorismo policial del 3 de marzo en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores en una manifestación, el asesinato de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 en Pamplona y la puesta al día de los últimos éxitos de La Comuna, relacionados con la Querella argentina. En esta última Chato Galante explicó que, la Asociación de ex presos del franquismo, no es una asociación de víctimas y es algo más que un grupo de resistentes que lucharon contra la dictadura, porque ellos no han dejado de luchar. Su lucha por la memoria democrática y su reconocimiento, dicen, es también la lucha por la justicia y por la democracia porque están convencidos de que no habrá verdadera democracia mientras no se salde esta deuda con ellos.

Finalmente con la actuación de la Solfónica se dio por clausurado este congreso.

* Historiadora, acaba de publicar “Robledo de Chavela 1931-1945. Desaparecidos, asesinados, detenidos y depurados”.

– Congreso Las otras protagonistas de la transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales

– Fundación Salvador Seguí

