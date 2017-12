Redacción*. LQSomos. Diciembre 2017

Reproducimos el texto leído por Rosa Rodero víctima de ETA y Ane Muguruza víctima de GAL en la rueda de prensa organizada por la Red Ciudadana SARE, con el apoyo explicito a la movilización del 13 de enero de 2018 en Bilbo por la Paz, los Derechos Humanos, la Convivencia y la Resolución:

Gure izenean bai giza eskubideei

haien urratzea ez gure izenean.

En nuestro nombre sí a los Derechos Humanos,

su vulneración No en nuestro nombre

Con estas expresiones queremos hoy apoyar personalmente el llamamiento que la Red Ciudadana SARE ha trasladado al conjunto de la sociedad vasca -al margen de ideologías y de adscripciones políticas- para que podamos unir nuestras manos y caminar juntas por las calles de Bilbao, el próximo día 13 de enero, en petición de la paz, los derechos humanos, la convivencia y la Resolución.

Somos víctimas de las diferentes violencias que se han venido ejerciendo en nuestro Pueblo. Lo hemos vivido en primera persona y es por ello que no queremos que ninguna otra vuelva a sufrir lo padecido por nosotras.

No queremos que en nuestro nombre o en nombre del inmenso sufrimiento que la violencia nos generó, nadie intente poner voz a nuestro dolor, tratando de aportar más confrontación y sufrimiento al ya padecido por cientos de personas en nuestro país.

Ese dolor es nuestro y no queremos que se continúe utilizando para algo que no sea la necesaria reconciliación entre todos y todas nosotras.

Queremos contribuir desde nuestra humilde aportación a abordar las tareas aún pendientes para que no se vuelva a producir violencia alguna.

Por eso, un año más, estamos aquí.

No queremos que en nuestro nombre se continúen vulnerando los derechos de las personas presas ni de sus familiares. Nuestro dolor no se mitiga porque quienes pudieron ser los autores de esa violencia, sufran una política penitenciaria basada en el odio y, también, en la ilegalidad. Si en algún momento el odio pudo aflorar en nuestras vidas, hoy podemos asegurar que ésa no es hoy nuestra reivindicación.

SÍ deseamos que en nuestro nombre se oigan las ansias de paz y convivencia de la inmensa mayoría de la sociedad vasca y se apueste por desarrollar los derechos humanos, todos los derechos humanos. Y, sobre todo, queremos desterrar cualquier atisbo de odio o venganza, dejando a nuestros hijos e hijas una sociedad mejor que la que recibimos de nuestros mayores.

Tras décadas de política penitenciaria vengativa aplicada al colectivo de presos vascos, compartimos con la Red Ciudadana SARE, la necesidad de remover todos los obstáculos que impiden poner fin a los sufrimientos que producen el alejamiento de su entorno, el mantenimiento en prisión de personas gravemente enfermas y la legislación de carácter excepcional que posibilita cadenas perpetuas encubiertas.

Ese es el esfuerzo que hoy pedimos a los hombres y mujeres de nuestro país. Que apuesten por la paz desterrando la confrontación social y construyan puentes para la convivencia.

Por todo ello, porque no queremos que en nuestro nombre, nadie -personas, instituciones o gobiernos- continúe infligiendo castigos injustos e inhumanos, volveremos a llenar las calles de Bilbao, el próximo 13 de enero, y lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta.

Es ésta una convocatoria para todos y todas, porque por encima de las ideologías, está la causa de los derechos humanos, y ésta sí la ratificamos en nuestro nombre.

Queremos que nos acompañéis ese día en Bilbao. La presencia de cada uno de nosotras y nosotros en esta manifestación será un peldaño en la construcción de la paz y de nuestra convivencia

Adierazpen hauen bidez gaur pertsonalki bultzatu nahi dugu SARE Herritar Sareak euskal jendarte osoari eginiko deialdia -ideologia eta atxekimendu politikoak alde batera utzita- hurrengo urtarrilaren 13an gure eskuak batu ahal izateko eta Bilboko kaleetatik elkarrekin ibiltzeko, bake, giza eskubide, elkarbizitza eta konponbidea eskatzen.

Gure Herrian jardun diren indarkeria ezberdinen biktimak gara. Lehen pertsonan bizi izan dugu, eta horixe dela eta, ez dugu nahi guk jasotakoa berriz beste inork pairatzea.

Ez dugu nahi gure izenean edo bortxakeriak sortarazi zigun sufrimendu izugarriaren izenean inork gure minari ahots ipintzen saiatzea, gure herrian ehunaka lagunek dagoeneko jasotako liskarra eta sufrimendua handiagotuz.

Min hori gurea da eta ez dugu nahi gu guztion ezinbesteko adiskidetzerako ez den beste edozertarako erabiltzen jarraitzea. Gure ekarpen xumeaz lagundu nahi dugu egiteke dauden lanei heltzen, berriro indarkeria bat ere amateko.

Horrexegatik, aurten ere, hemen gaude.

Ez dugu nahi gure izenean pertsona presoei ezta haien senideei eskubideak urratzen jarraitzea. Gure mina ez da baretzen bortxakeria horren eragileak izan zitezkeenei, gorrotoan, baita ilegaltasunean ere, oinarria hartzen duen gartzela politika sufriaraziz. Gorrotoa inoiz gure bizitzan sortu bazen ere, gaur egiaztatu ahal dugu hori ez dela gure aldarrikapena.

Bai desiratzen dugula euskal jendartearen gehiengo itzelaren bake eta elkarbizitza irrikak gure izenean entzun daitezen, eta giza eskubideak garatzearen alde egin dadin, giza eskubide guztien alde. Eta batez ere, gorroto eta mendeku zantzu guztiak uxatu nahi ditugu, gure nagusiengandik jasotako jendartea baino hobea den beste bat gure seme-alabei utziz.

Euskal presoei hamarkadetan zehar ezarritako mendekuzko gartzela politikaren ostean, SARE Herritar Sarearekin bat gatoz, beharrezkoa da euren ingurunetik urruntzearen ondorioz sortutako sufrimendua amaitzea eragozten duten oztopo guztiak gainditzea, baita larri gaixorik dauden lagunek gartzeletan irautea, edota bizi osorako ezkutuko zigorrak ahalbidetzen dituen salbuespeneko legedia ere.

Hori da gure herriko gizon eta emakumeei gaur eskatzen diegun ahalegina. Bakearen alde egiteko, jendarte tirabirak baztertuz eta elkarbizitzarako zubiak eraikiz.

Horregatik guztiagatik, ez dugulako nahi inork -pertsona, erakunde, edo gobernu- gure izenean bidegabeko zigorrak ezartzen jarraitzea, hurrengo urtarrilaren 13an Bilboko kaleak beste behin beteko ditugu, eta behar den beste aldiz egingo dugu berriro.

Hauxe denontzako deialdia da, ideologien gainetik giza eskubideen auzia dagoelako, eta hauxe bai gure izenean berresten dugula.

Egun horretan Bilbon lagun gaitzazue nahi dugu. Gutariko bakoitza manifestazio honetan egotea bakea eta gure elkarbizitza osatzeko urrats bat izango da.

* Sare Herritarra

