La batalla

Uno no asume una batalla que no siente como propia. Todavía hay personas que se niegan a aceptar que vivimos bajo la metralla de una Guerra Económica y bajo sus misiles mediáticos. Prefieren ignorar que nos explotan y nos enajenan. No asumir esa Guerra es vivir derrotados ¡Piensa!.

Fernando Buen Abad