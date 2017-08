René Albarracín. LQSomos. Agosto 2017

Proyección ficcionada a escala basada en hechos igualmente de ficción, aunque no todos

¿Tienen los atentados de Cataluña alguna vinculación con el proceso soberanista, dado que se realizaron a escasas seis semanas de la fecha del referéndum del 1 de octubre? Es factible, incluso, si conocemos los antecedentes de determinados comportamientos estatales, previsible. El propio PP acusó y sigue acusando al PSOE de la oportunidad a su favor que supusieron los atentados en los trenes de cercanías de Madrid en 2004.

Pero veamos el “diseño español previsto para Cataluña”, hablando siempre en términos indiciarios y especulativos, que nadie se dé por aludido, por favor.

Atentado.

Fracaso de los Mossos en su resolución, dada la desinformación en que los mantiene el Ministerio del Interior español.

Desembarco del gabinete de crisis español en Barcelona y primeras reuniones del mismo para hacerse cargo de todo, sin la presencia de ninguna autoridad catalana ni política ni policial.

La Policía Nacional y la Guardia Civil se hacen cargo de las investigaciones.

Se declara por parte del gabinete de crisis español la Alerta 5 anti-terrorista con el correspondiente despliegue del ejército en las calles de Barcelona y de toda Cataluña.

En tales condiciones de militarización el referéndum del 1 de Octubre se hace imposible e incluso el proceso soberanista se va al garete. ¡Pero os libramos del terrorismo, queridos!

Misión cumplida.

Pero… Imprevisto: horas antes de los atentados en preparación (al parecer eran varios, mediante la explosión de bombonas de butano), en Alcanar, el mal manejo de los detonadores por parte posiblemente del imán, cabecilla de todo el asunto, provoca su propia muerte y la de otro de los componentes del grupo terrorista. Atención: el imán tiene antecedentes de narcotraficante, fichado por la policía, con detenciones a sus espaldas, había transgredido la ley de Extranjería y, sin embargo, no deportado por el juez correspondiente, defendido por el ministro de Justicia, Catalá. Deducción: narcotraficante y confidente de la policía son dos oficios que van de la mano y suelen coincidir en la misma persona; eso entraña algunas ventajillas a cambio de algunos trabajillos. Los imanes de toda España (y de Europa, desde luego) colaboran con la policía (algo elemental) y todos ellos están rigurosamente controlados, son informadores puntuales de los servicios de información de los estados (previsión básica para evitar atentados o vehicularlos según necesidades de los respectivos estados). ¿El imán de Ripoll era un caso excepcional de no colaboración con las autoridades? ¿Y con qué autoridades? Los Mossos desconocían su ficha.

Tras la explosión, los componentes del grupo descabezado improvisan, ya sin explosivos, el atentado de las Ramblas, acudiendo al método, tan brutal como sangriento, de la furgoneta contra la muchedumbre. Método, por otra parte, con antecedentes en Europa.

La persecución de los terroristas por parte de los Mossos obtiene un éxito fulminante y no esperado por el gabinete de crisis recién instalado en Barcelona que ve así cortucircuitados sus planes.

El dicho gabinete, muertos ya la mayoría de los componentes del grupo yihadista, ve frustrado su diseño antisoberanista de pasar a la Alerta 5. Pronto se sabrá, además, que el gobierno español no había facilitado información al catalán sobre el imán delincuente y narcotraficante tratado tan benévolamente, ni había permitido el acceso (ni lo permite hoy) a EUROPOL de Los Mossos, “una pequeña policía autonómica”, en palabras de la guardia civil.

Algo late en el fondo de los corazones y la conciencia de los musulmanes de Ripoll, en cuya mezquita mandaba el imán sospechoso y sus jóvenes seguidores: piden que sea el gobierno marroquí quien elija o envíe a los imanes. Porque, ¿quién había elegido al imán yihadista?, ¿quienes le eligieron conocían su curriculum delincuente? La policía española sí. ¡Ah!

La entrevista entre los familiares y otros vecinos de los jóvenes terroristas liquidados y el embajador de Marruecos se realizó a puerta cerrada, sin la presencia de periodistas. Con todos estos datos y algunos más que tuvieran, no tengo ni idea de lo que pudieron hablar.

POR ÚLTIMO, y aquí sí cabría darse por aludido, sobre la manifestación del sábado 26 de agosto en Barcelona, quiero expresar mi conmiseración por el grupito de pringados a quienes se les encomendó politizarla en clave anticatalana, mediante el reparto entre el público de banderas monarco-españolas. Alguno de ellos, más avispado y dado el desolador resultado del reparto, llegó a ofrecer las tales banderitas diciendo que eran las de la selección española de fútbol. No picaron demasiados, aparte dos diputadas del PP de Cataluña que, me da el pálpito, ya las llevaron de casa.

Y sobre los comentarios nacional-españolistas al respecto en los panfletillos madrileños como El País y El Mundo, me remito a un twiter leído por ahí (el original es en catalán, lo traduzco al español para no despertar la ira patriótica de los de siempre): “No les preocupa (a los panfleteros) que haya banderas (en referencia a las esteladas), lo que les preocupa es que no sean las suyas”.

